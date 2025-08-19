Tuttosport - Un profilo simile a Lukaku che piace tanto a Conte gioca nel Chelsea

Calciomercato Napoli - Sempre in casa Manchester United, piace Joshua Zirkzee, che sta trovando poco spazio in Premier League. Tuttavia, il club inglese ha già chiuso a qualsiasi ipotesi di cessione dunque per il Napoli sarà difficile andare oltre il semplice sondaggio.

Sostituto Lukaku, spunta un nome dal Chelsea

Se ci si sposta verso Londra c’è Nicolas Jackson, centravanti senegalese classe 2001 del Chelsea. È un profilo molto gradito ad Antonio Conte per le caratteristiche simili a quelle di Lukaku, ma i Blues valutano il giocatore almeno 65 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dalla società partenopea. Lo riporta Tuttosport.