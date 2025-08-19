Tuttosport - Un profilo simile a Lukaku che piace tanto a Conte gioca nel Chelsea

Sostituto Lukaku, spunta un nome dal Chelsea

Calciomercato Napoli - Sempre in casa Manchester United, piace Joshua Zirkzee, che sta trovando poco spazio in Premier League. Tuttavia, il club inglese ha già chiuso a qualsiasi ipotesi di cessione dunque per il Napoli sarà difficile andare oltre il semplice sondaggio.

Se ci si sposta verso Londra c’è Nicolas Jackson, centravanti senegalese classe 2001 del Chelsea. È un profilo molto gradito ad Antonio Conte per le caratteristiche simili a quelle di Lukaku, ma i Blues valutano il giocatore almeno 65 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dalla società partenopea. Lo riporta Tuttosport.

