RAI - Non solo Ndoye e Lookman, il Napoli segue anche Kubo, Chiesa e Nusa: gli aggiornamenti

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di calciomercato, ha riportato alcuni aggiornamenti sulle trattative degli azzurri nel corso de “La Domenica Sportiva Estate”:

"Non solo gli aggiornamenti per Ndoye e Lookman, il Napoli cerca anche altri esterni offensivi da poter regalare a Conte. In lista restano i nomi di Nusa del Lipsia e Chiesa del Liverpool, oltre al giapponese Kubo della Real Sociedad.

Federico Chiesa, in particolare, sarebbe un’operazione last minute. Il Napoli sa che Chiesa tornerebbe volentieri in Italia con Antonio Conte, ma gli azzurri vorrebbero prenderlo in prestito con diritto di riscatto e non a titolo definitivo".