RAI - Napoli in chiusura per Juanlu e Milinkovic-Savic, le cifre! Novità per Ngonge al Torino

"Per Juanlu del Siviglia si chiuderà tra i 15 e 17 milioni. Ma si chiuderà anche col Toro, ormai il discorso è avviato per il portiere Milinkovic-Savic che se la giocherà con Meret. Il Torino ha già bloccato Israel dello Sporting preferito a Falcone. Bisogna, però mettersi d'accordo anche con l'altro giocatore che invece fa il percorso inverso, ovvero Cyril Ngonge. Il Napoli insiste per l'obbligo di riscatto, il toro insiste per il prestito con diritto e potrebbe esserci una mediazione: si pensa ad un obbligo condizionato a determinati obiettivi del Toro e al numero di presenze dell'ex Scaligero".