CdM - Il Pisa offre un triennale a Simeone, ma sull'argentino ci sono anche altri due club di A

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sul futuro di Giovanni Simeone:

"Giovanni Simeone che ha una valutazione di circa dieci milioni è nel mirino del Pisa, squadra in cui ha giocato il papà Diego, cosi come Alessio Zerbin. Il Cholito ha già espresso il proprio gradimento per il trasferimento e il Pisa è pronto a rilevarlo a titolo definitivo, con un contratto triennale. La richiesta di De Laurentiis parte da 8 milioni di euro, ma il club toscano sta lavorando per abbassare le pretese economiche. Sul giocatore c’è concorrenza, in particolare da Genoa e Sassuolo, ma attualmente i toscani appaiono in vantaggio"