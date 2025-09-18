SSC Napoli, Baiesi: "Maradona stadio vetusto per vari motivi. Resteremo lì per altri 5 anni poi andremo in uno stadio nuovo"

Napoli - In attesa del nuovo vertice alla Zes per il progetto stadio in quel di Napoli Est, ieri la commissione sport presieduta da Gennaro Esposito ha ospitato ha ospitato il Direttore operativo Stadium manager SSC Napoli, Gianluca Baiesi. Come si legge su Il Mattino si è discusso di lavori di messa in sicurezza dello stadio Maradona grazie ai 2 milioni della Città Metropolitana.

Lavori stadio Maradona

Stando a quanto si legge su Il Mattino, è stata approvata una delibera che autorizza il Napoli all’integrazione della Convenzione pluriennale del 2019 per l’uso esclusivo di nuovi locali interni allo stadio: due sale Hospitality e la trasformazione degli uffici Gare in sala Hospitality Tribuna d’Onore.

Questo utilizzo comporterà un incremento del canone a 887.814,88 euro oltre Iva. Una cifra di poco superiore al canone attuale. Pronta la replica di Baiesi che ha commentato: “Pronti a collaborare ma quelle sale ora abbandonate noi le restauriamo e resteranno al Comune. Per i prossimi 5 anni resteremo al Maradona poi come vuole il Presidente andremo nel nuovo stadio. Il Maradona è vetusto, oggi non siamo in ordine con le normative Uefa perché non abbiamo nemmeno i parcheggi”.