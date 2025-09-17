Coppola: "La crescita del Napoli è evidente. Punterei su questo azzurro con il City"

Gianfranco Coppola, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Cosa penserà Guardiola del Napoli? Rispetta molto il Napoli e Conte. E' un grande manager, non solo un allenatore, le sue parole spesso sono sincere al di là delle dichiarazioni di facciata. Ha imparato tanto anche da uno come Mazzone in Italia. Il Napoli dovrà affrontare un Qarabag che ha battuto il Benfica, altra avversaria del Napoli che avrà Mourinho in panchina? Il Qarabag rappresenta una grande fetta del suo popolo, sarà una sfida suggestiva. Mourinho? Nel calcio non si sa mai, lo stiamo vedendo anche con la Juventus e Vlahovic: doveva andar via ed ora è un trascinatore dei bianconeri. Il Napoli sta esprimendo anche un calcio piacevole? Vedremo di più da ottobre in poi, ma la crescita è evidente. Quando aggiungi calciatori di alto profilo aumenta la qualità generale del gruppo. L'anno scorso il lavoro di Conte è stato più complesso, ora ci sono maggiori alternative.

De Bruyne e Hojlund hanno aggiunto tanta qualità, l'attaccante si è inserito già nel migliore dei modi. In porta Meret o Milinkovic-Savic? Io punterei su Meret. Sorprese? Credo di no. Non conosco Meret, ma lo stimo tanto. Tutti i portieri fanno degli errori, ma non possiamo dimenticare chi ha dato tanto al Napoli. Inter e Atalanta contro Ajax e PSG? Due gare di alto livello: il PSG ha fatto una grandissima stagione, l'Ajax rappresenta una scuola storica. Ad inizio stagione ci sono sempre insidie, Chivu ad esempio sta facendo un po' fatica dopo l'esperienza di Parma, lo stesso vale per Juric che al momento è solo una copia di Gasperini".