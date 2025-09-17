Mangone: "Una cosa accomuna Conte e Guardiola. Il Napoli è la squadra più forte d'Italia"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Amedeo Mangone, ex compagno di Guardiola al Brescia

“Con Guardiola ho giocato pochissimo perchè io arrivai a gennaio e lui era squalificato per presunto doping, quindi ho giocato con lui davvero poco, ma la sua personalità era evidente. Guardiola e Conte sono due vincenti, ma sono diversi. Conte è meno esteta e bada più al risultato, ma entrambi hanno vinto dappertutto, hanno un grande carisma e un feeling particolare con i giocatori perchè mettono in campo le idee degli allenatori. Il Napoli ha operato bene sul mercato, ha cambiato anche un pò il modo di giocare ed ha preso un attaccante fortissimo e già con la Fiorentina ha dimostrato il suo valore. Ha grande qualità il Napoli che ha migliorato la rosa ed è competitiva su tutti i fronti.

In Italia è la più forte, c’è il Napoli e poi ci sono tutte le altre. Come antagonista può esserci l’Inter tra un pò, poi ci sarà il Milan che avendo una competizione può far bene e poi la Roma e la Fiorentina. E poi c’è la Juventus che ho dimenticato, ma insieme all’Inter può essere una diretta concorrente. Contro la Juve, l’Inter ha disputato una grande partita, ci sono giocatori che da tanto tempo sono lì, ma credo abbiano ancora voglia di dimostrare, bisogna superare però l’aspetto psicologico. Il calcio è cambiato notevolmente, ma è soprattutto la velocità che è cambiata. Prima c’era più qualità, oggi è calata un pò. Mazzone è sempre stato un tecnico all’avanguardia, era bravissimo nella gestione dei giocatori e poi era una persona squisita".