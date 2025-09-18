Stadio SSC Napoli al Caramanico, Manfredi ha ribadito due cose a De Laurentiis. Rinviato vertice ZES: le controdeduzioni del club

Notizie calcio Napoli, le ultimissime oggi. Aurelio De Laurentiis ha chiesto il rinvio del vertice della Zes in programma per oggi. La richiesta è avvenuta tramite Per in cui il numero uno della SSC Napoli ha spiegato la necessità di fare delle controdeduzioni fissando un termine non inferiore a 10 giorni per il deposito delle proprie osservazioni. Secondo Il Mattino, per quanto riguarda la Yes, la questione stadio non dovrebbe andare oltre il 18 ottobre.
"Pronto a rilanciare il piano di Napoli Est”. Questo è il virgolettato riportato da Il Mattino per quanto riguarda il presidente De Laurentiis che ha avuto nuovi contatti anche con il sindaco Manfredi. Il primo cittadino è tornato a dialogare con il numero uno della SSC Napoli ribadendogli due ragionamenti. Il Maradona funzionerà in ogni caso per almeno altri 5 anni e soprattutto può vivere e bene anche senza il Napoli. Il secondo è che non ci sono preclusioni verso un nuovo stadio ma a patto che si tratti si una cosa concreta e fattibile. Nella sostanza il progetto - per il Comune - per essere fattibile va cambiato in alcune sue parti. Il Patron - a quanto trapela - ha tenuto botta e non ha arretrato: lo stadio nuovo lo vuole fare a tutti i costi l'incontro - per dirla in gergo calcistico - è finito zero a zero, un pareggio dove non ci sono stati vincitori e nemmeno sconfitti.