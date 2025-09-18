Stadio SSC Napoli al Caramanico, Manfredi ha ribadito due cose a De Laurentiis. Rinviato vertice ZES: le controdeduzioni del club

Notizie calcio Napoli, le ultimissime oggi. Aurelio De Laurentiis ha chiesto il rinvio del vertice della Zes in programma per oggi. La richiesta è avvenuta tramite Per in cui il numero uno della SSC Napoli ha spiegato la necessità di fare delle controdeduzioni fissando un termine non inferiore a 10 giorni per il deposito delle proprie osservazioni. Secondo Il Mattino, per quanto riguarda la Yes, la questione stadio non dovrebbe andare oltre il 18 ottobre.

Nuovo stadio Napoli Caramico progetto

Nuovo stadio del Napoli al Caramanico

"Pronto a rilanciare il piano di Napoli Est”. Questo è il virgolettato riportato da Il Mattino per quanto riguarda il presidente De Laurentiis che ha avuto nuovi contatti anche con il sindaco Manfredi. Il primo cittadino è tornato a dialogare con il numero uno della SSC Napoli ribadendogli due ragionamenti. Il Maradona funzionerà in ogni caso per almeno altri 5 anni e soprattutto può vivere e bene anche senza il Napoli. Il secondo è che non ci sono preclusioni verso un nuovo stadio ma a patto che si tratti si una cosa concreta e fattibile. Nella sostanza il progetto - per il Comune - per essere fattibile va cambiato in alcune sue parti. Il Patron - a quanto trapela - ha tenuto botta e non ha arretrato: lo stadio nuovo lo vuole fare a tutti i costi l'incontro - per dirla in gergo calcistico - è finito zero a zero, un pareggio dove non ci sono stati vincitori e nemmeno sconfitti.