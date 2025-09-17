Mandato: "Ho solo una curiosità per la gara di domani con il City. Sul duello Buongiorno-Haaland..."

Le Interviste  
Mandato: Ho solo una curiosità per la gara di domani con il City. Sul duello Buongiorno-Haaland...

Tommaso Mandato è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Formazione del Napoli a Manchester? Non mi aspetto troppi cambi, solo in porta e sulla fascia sinistra potrebbero esserci dei ballottaggi. La prima parte della gara di Firenze lascia ben sperare, il Napoli ha raggiunto una grande consapevolezza che potrebbe essere utile anche in Champions. Il Napoli attuale, alla forza mentale e caratteriale, ha aggiunto anche una maggiore qualità. La presenza di De Bruyne, in tal senso, ha aiutato gli azzurri. Contro il Manchester City non mi aspetto chissà cosa, c'è però grande curiosità, voglio capire se il Napoli sarà in grado di ripetere la stessa prestazione di Firenze. Spinazzola ed il suo grande assist per Hojlund? Quando sta bene è un giocatore di altissimo valore, il problema è solo quello negli ultimi anni. Ha fiato, gamba e visione di gioco, su entrambe le fasce fa bene le due fasi. E' nel pieno della sua maturità, speriamo possa stare sempre bene, potrà dare un grande contributo. Duello tra Buongiorno ed Haaland? Sono fiducioso, il difensore azzurro ha le qualità fisiche giuste per poter contrastare il norvegese. Buongiorno sta crescendo tanto, Conte sta incidendo molto".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo ComoComo

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 11º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top