Mandato: "Ho solo una curiosità per la gara di domani con il City. Sul duello Buongiorno-Haaland..."

Tommaso Mandato è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Formazione del Napoli a Manchester? Non mi aspetto troppi cambi, solo in porta e sulla fascia sinistra potrebbero esserci dei ballottaggi. La prima parte della gara di Firenze lascia ben sperare, il Napoli ha raggiunto una grande consapevolezza che potrebbe essere utile anche in Champions. Il Napoli attuale, alla forza mentale e caratteriale, ha aggiunto anche una maggiore qualità. La presenza di De Bruyne, in tal senso, ha aiutato gli azzurri. Contro il Manchester City non mi aspetto chissà cosa, c'è però grande curiosità, voglio capire se il Napoli sarà in grado di ripetere la stessa prestazione di Firenze. Spinazzola ed il suo grande assist per Hojlund? Quando sta bene è un giocatore di altissimo valore, il problema è solo quello negli ultimi anni. Ha fiato, gamba e visione di gioco, su entrambe le fasce fa bene le due fasi. E' nel pieno della sua maturità, speriamo possa stare sempre bene, potrà dare un grande contributo. Duello tra Buongiorno ed Haaland? Sono fiducioso, il difensore azzurro ha le qualità fisiche giuste per poter contrastare il norvegese. Buongiorno sta crescendo tanto, Conte sta incidendo molto".