Spuntano rumors su un incontro segreto avvenuto ieri sera tra Juan Jesus e Chinè: i dettagli

L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera riporta le ultime indiscrezioni in merito al caso Juan Jesus-Acerbi:

"In particolare verrà analizzato l’episodio di gioco che si è verificato sugli sviluppi di un corner e prima delle rimostranze di Juan Jesus con l’arbitro La Penna: i due giocatori si scontrano e quando Acerbi si rialza sembra dire qualcosa al napoletano che lo rincorre e gli dà una spallata, facendolo cadere. Nel prosieguo dell’azione Acerbi dice «no» con la mano in direzione dei difensori avversari, dopo poco Juan Jesus si dirigerà dal direttore di gara per denunciare l’accaduto. Acerbi ritiene che, non essendo avvenuto un confronto vis à vis, Juan Jesus abbia mal interpretato le parole. Il brasiliano è tornato ieri a Roma e nelle prossime ore verrà ascoltato da Chinè (non mancano i rumors di un incontro segreto avvenuto già ieri sera)".