Spalletti cittadino onorario di Napoli, definita la location: cerimonia emozionante, tutti i dettagli

Ultime notizie Napoli - L'allenatore dello scudetto - e oggi della Nazionale - Luciano Spalletti sarà cittadino onorario di Napoli e lo diventerà a stretto giro di posta. Lo annuncia Il Mattino.

Il sindaco Manfredi e l'allenatore stanno incrociando le agende e un buco è stato trovato tra il 4 e il 7 dicembre, quest'ultima la data più probabile per la cerimonia:

“La location, salvo sorprese dell'ultima ora, sarà la storica e prestigiosa Sala dei Baroni. La cerimonia si annuncia densa di emozioni, Manfredi un minuto dopo la vittoria dello scudetto annunciò il conferimento della cittadinanza onoraria al tecnico. Il quale rivedrà probabilmente molti dei suoi pupilli - quelli non convocati in Nazionale - dal vivo per la prima volta”