Ritiro Napoli, cambio di programma inedito prima della sfida contro la Roma

Francesco Calzona ha messo le cose in chiaro ieri con dirigenti e squadra a Castel Volturno. Nella riunione plenaria, se così vogliamo definirla, l'allenatore ha dettato legge anche per quanto riguarda il discorso relativo al ritiro. Quello pregara verrà svolto in vista della Roma, ma se le cose non dovessero andare bene, sarà Calzona a chiedere il prolungamento di tale misura ance dopo l'incontro contro la squadra allenata da Daniele De Rossi come si legge sul Corriere dello Sport.

Napoli Roma: gli azzurri andranno in ritiro

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il discorso ritiro. Francesco Calzona ha dettato la sua linea in merito:

"Con due postille: il Napoli andrà in ritiro da venerdì, due giorni prima della partita con la Roma; e se la situazione e l’atteggiamento non cambieranno già domenica, sarà lui a chiedere il ritiro prolungato paventato da De Laurentiis dopo Empoli, nel momento estremo di delusione e rabbia".