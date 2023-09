Rinnovo Kvaratskhelia, Repubblica: ecco il perchè della nota, spunta il piano di ADL

Nella giornata di ieri è arrivato il duro comunicato della SSC Napoli contro gli agenti di Kvaratskhelia circa la trattativa del rinnovo del talento georgiano.

L'edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto della situazione Kvaratskhelia dopo l'inaspettata e dura presa di posizione del club di De Laurentiis:

La nota sembra avere un destinatario chiaro, al di là del riferimento ai media: l’agente dell’attaccante Mamuka Jugeli. La maxi- richiesta ( 5 milioni) non va sbandierata, ma verificata col Napoli: l’idea di un ingaggio raddoppiato (circa 2,5 milioni) rispetto a quello attuale evidentemente è considerata superata dall’entourage del giocatore che però dovrà aspettare un confronto con il club azzurro, finora non ancora avvenuto, per mettere le carte sul tavolo. Le modalità saranno decise dal club azzurro.