Retroscena De Bruyne - Ha preferito restare in silenzio lasciando il posto a Di Lorenzo in conferenza: il motivo

Napoli - Nella consueta conferenza stampa di vigilia hanno parlato Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo per raccontare le sensazioni in vista della gara di questa sera con il Manchester City. Secondo l'edizione odierna di repubblica c'è però un curioso retroscena legato al calciatore che il Napoli ha scelto poi di mandare in sala stampa a rispondere alle domande dei giornalisti.

Stando a quanto si legge su Repubblica, De Bruyne ha voluto tenersi lontano dalle attenzioni lasciando così spazio a Di Lorenzo di andare in sala stampa con Antonio Conte:

"E' la grande notte di Kevin De Bruyne, che sfida da ex la squadra di cui per nove stagioni è stato il leader indiscusso e che ha guidato alla conquista di una valanga di trofei da capitano. L’asso belga non ama però gli eccessi e per questo ha preferito passare la vigilia in silenzio, lasciando le luci della ribalta a Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo".