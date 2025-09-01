Retroscena Baridò-Napoli: c'era un patto d'onore tra lui e Manna che lo aveva portato alla Juve

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela un piccolo retroscena sull'arrivo di Francisco Barido al Napoli dalla Juventus. L'argentino era stato portato ai bianconeri proprio da Giovanni Manna che ha subito fiutato l'affare quando ha capito che il calciatore non avrebbe rinnovato il contratto in essere con i bianconeri.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"C’è grande attesa intorno al suo nome e alle sue doti, il futuro è suo. Francisco, però, si sentiva legato a Manna da una sorta di patto d’onore e così il Napoli è riuscito a mettere le mani sul suo talento. Oggi, nell’ultima giornata di un mercato che ha già prodotto nove acquisti, Barido può diventare la ciliegina numero dieci. Come il numero della sua maglia e dei predestinati. Tra l’altro, nonostante sia argentino, è anche dotato di cittadinanza croata (per origini materne). I suoi genitori si trovano in Italia per ragioni professionali: è scontato che se tutto andrà come deve, la famiglia lo seguirà a Napoli".