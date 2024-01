Repubblica sottolinea: "Traorè non è quel giocatore pronto che sarebbe servito al Napoli, non gioca da novembre!"

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito all'acquisto di Hamed Traorè da parte del Napoli:

"L’ex Sassuolo ha sicuramente talento: è un’alternativa di livello per gli esterni offensivi e può fare la mezz’ala. Ha potenza fisica e capacità di saltare l’uomo. Ma c’è una controindicazione: non è quel giocatore pronto che sarebbe servito al Napoli per alimentare la rimonta Champions.Traorè ha giocato poco al Bournemouth: sei presenze appena, tre in Premier e altrettante in Carabao Cup (l’ultima il primo novembre contro il Liverpool). Dovrà tornare in forma e rappresenta una scommessa che il club azzurro spera di vincere".