Repubblica - Hojlund la certezza del Napoli, il sì del giocatore ha portato la trattativa al livello conclusivo

Calciomercato Napoli - Una certezza Hojlund e una possibile novità nella strategia di mercato del Napoli. Perché i centrocampisti da aggiungere in organico potrebbero diventare due. Elmas, dunque, ma non solo. È il riassunto di un’altra giornata di trattative condotte a fari spenti dal direttore sportivo Giovanni Manna soprattutto per quanto riguarda Rasmus Hojlund, il centravanti scelto da Antonio Conte per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku.

Il sì del danese ha portato la trattativa al livello conclusivo. Napoli e Manchester United stanno discutendo gli ultimi dettagli sulla formula. Tradotto: gli inglesi vogliono garantirsi i milioni (45) della cessione, il Napoli li vuole condizionare all’avverarsi di determinate condizioni e si sta discutendo proprio su questi aspetti per stringersi la mano. In gergo ciclistico, l’affare è all’ultimo chilometro e all’orizzonte c’è il traguardo da tagliare nel giro di un paio di giorni. Si potrebbe arrivare, dunque, al weekend per riempire con un talento di alto livellola casella del centravanti, lasciata libera da Big Rom. Lo conferma Repubblica.