Gazzetta - La reazione della Juventus alle parole di De Laurentiis ed alla possibile azione legale

"Sarebbe giusto che andasse il Napoli al Mondiale per club a prescindere dal risultato con il Barcellona. La Juve, esclusa dalle coppe europee, non dovrebbe essere ammessa e l’accesso al torneo dovrebbe essere riservato a chi ha i meriti, non il pedigree". Aurelio De Laurentiis è stato piuttosto chiaro al forum “Business of Football Summit” organizzato dal Financial Times sulla Juventus al Mondiale per club al posto del Napoli qualora gli azzurri non riuscissero ad arrivare a quota 47 punti come i bianconeri. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport rivela la reazione della Juve alle parole del presidente della SSC Napoli.

Mondiale per club: reazione Juve alle parole di De Laurentiis

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport riguardo la reazione dalla Continassa alle parole rilasciate dal presidente De Laurentiis ed anche ad una possibile azione legale del Napoli sulla partecipazione al prossimo Mondiale per club: