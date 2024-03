Prossima squadra Sarri: ritorno romantico a Napoli o Fiorentina

E' il Corriere dello Sport che parla del possibile ritorno di Sarri al Napoli, ma c'è anche l'occasione Fiorentina che cerca il nuovo allenatore dopo l'addio di Vincenzo Italiano. Nel frattempo si è liberato dalla Lazio Maurizio Sarri e i bookmakers, danno spazio per il suo ritorno romantico a Napoli. Detto che è troppo recente l’addio alla Lazio per rituffarsi subito alla ricerca di una panchina, i bookies lo quotano come dopo Italiano a Firenze e addirittura in un’avventura a Barcellona al posto del dimissionario Xavi.