"Presidente, qual è il futuro di Kvara?". Tutti gli allenatori contattati da ADL hanno chiesto di Khvicha: il retroscena

In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore del Napoli, l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato un interessante retroscena che lega proprio il futuro tecnico a Kvaratskhelia. Nel dettaglio, il quotidiano racconta come tutti i profili contattati da Aurelio De Laurentiis abbiano chiesto al presidente del futuro del calciatore georgiano. Da Gasperini passando per Conte, Italiano e Pioli, tutti hanno voluto sapere se davvero Kvaratskhelia verrà messo sul mercato oppure no.

Kvaratskhelia è cedibile?

