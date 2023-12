"Poco presente, passivo e non lascia tracce...un fantasma!", i quotidiani distruggono Zielinski nelle pagelle

Dopo Napoli Monza vengono analizzate le pagelle di Zielinski dai quotidiani:

Corriere dello Sport 5 - Akpa Akpro lo tormenta ovunque e lo costringe a trotterellare. Senza meta.

Gazzetta dello Sport 5 - Un'altra partita in cui ci sarebbe bisogno dei suoi punti di forza, il tiro da fuori e l'inserimento, e invece non lascia tracce. L'impegno è apprezzabile ma non basta.

Il Mattino 4,5 - Poco presente nella costruzione: in difficoltà nella copertura, impalpabile nella spinta.Non è serata. Passivo nell’occasione del rigore del Monza.

Tuttosport 5 - Un fantasma. Tanta confusione e troppo passivo in occasione dell’azione che porta al rigore del Monza. Gaetano (26’ st) 5.5 Spreca una clamorosa palla gol nel recupero.