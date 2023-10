Pagelle choc per Garcia, voti più bassi che mai: "Un disastro, vince lo scudetto della confusione"

Calcio Napoli - Voti bassissimi nelle pagelle dei quotidiani per Rudi Garcia dopo la pesante sconfitta in casa contro la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano.

Corriere dello Sport 4. Il Napoli che schiacciava i sassi è sgretolato: squadra lunga, nervosa, senza idee, possesso sterile (54%), cambi inspiegabili. Ancora una volta: Osi fuori sul 2-1 per la Viola, Politano che s’incavola, Raspadori che fa tutto tranne il centravanti e un finale con Kvara a destra, Lindstrom a sinistra e Gaetano-Cajuste in mediana. Con Elmas in panchina. Lo scudetto della confusione.

Gazzetta 4,5. Non fa bene i compiti. I cambi creano confusione, incomprensibile quello di Osimhen. Appena arriva una squadra più forte al Maradona, vince. Disastro.

Il Mattino 4,5. Il Napoli prende il primo gol tre contro due, squadra troppo sbilanciata. Ha timore nell'andare a prende alti i viola, perché ne ha ben cinque pronti a ripartire che galleggiano tra le linee. Il 4-5-1 viola è ferreo, Italiano ordina l'uomo contro uomo. E' sempre in balia del gioco altrui, poca personalità. Quando deve provare a recuperare la gara, fa uscire Osimhen che era in stato di grazia. Va in tilt pure lui.

Tuttosport 5. Conferma gli stessi della sfida col Real per cercare di blindare il 3° posto, finisce per subire il terzo ko. Il suo Napoli evapora sul più bello. Gestione da rivedere.