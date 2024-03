Osimhen salta Napoli-Atalanta? Le ultime da Castel Volturno, i maligni sostengono che...

Osimhen in dubbio per Napoli-Atalanta? Non dovrebbe, però continuano i problemi fisici per il nigeriano. Si tratta degli stessi che non gli hanno permesso di giocare in Inter-Napoli e che persistono nonostante non sia partito con la Nigeria.

Infortunio Osimhen, le ultime per Napoli-Atalanta

Come svela Il Mattino oggi in edicola, il problema è un affaticamento muscolare che rischia di diventare uno stiramento forzando la mano. Anche ieri ha fatto lavoro personalizzato a Castel Volturno, dunque la spia resta accesa, ma dovrebbe esserci regolarmente sabato allo stadio Maradona contro i bergamaschi. I maligni - si legge sul quotidiano - non hanno dubbi però sulla diagnosi: ha la malattia del pigrone, quella che si trascinerebbe da inizio stagione.