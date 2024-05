CN24 - Conte-Napoli, si tratta sull'ingaggio: cosa trapela

Antonio Conte prima scelta del Napoli? Stamattina Alfredo Pedullà ha scritto di un incontrp avvenuto sabato tra l'allenatore ed il Napoli in quel di Torino. La trattativa tra le parti, per quanto riguarda l'ingaggio, viaggia sui 6.5-7 milioni netti più bonus.

Stando a quanto risulta alla nostra redazione, il Napoli sta cercando di smussare le pretese economiche di Conte. Dall'altra parte il tecnico salentino discute anche con altre squadre come per esempio il Milan. Sull'ingaggio, Conte valuta oggettivamente la sua carriera ed i risultati ottenuti. Fonti vicine all'allenatore sono caute sulla soluzione Napoli. La trattativa c'è, ma non è assolutamente chiusa. Restano in piedi sempre le alternative che portano a Pioli, Italiano e Gasperini.