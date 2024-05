L'Équipe - Napoli su Mateta! Il 26enne del Crystal Palace può sostituire Osimhen

Calciomercato SSC Napoli - Jean-Philippe Mateta, attaccante francese di 26 anni, è nel suo miglior periodo di forma da quando è arrivato al Crystal Palace dal Magonza nel 2021. E piace al Napoli, secondo quanto riportato da L'Équipe in Francia.

Napoli su Mateta

In questa stagione Jean-Philippe Mateta ha segnato 13 gol in Premier League, la sua stagione avrebbe attirato l'attenzione del Napoli, che sta cercando un sostituto per Victor Osimhen.

Intervenendo alla testata francese, Mateta ha rivelato che avrà un incontro con l'allenatore e i vertici del Crystal Palace a fine stagione, aggiungendo sorridendo un "Vedremo", quando interrogato sul suo futuro con il club londinese. Secondo L'Équipe Mateta sta riscuotendo notevole interesse, aggiungendo che i colloqui più concreti sono con il Napoli.

Chi è Jean-Philippe Mateta

Centravanti ambidestro, abile tecnicamente e forte fisicamente, è dotato di un ottimo senso del gol. Bravo nel controllo palla e nel gioco aereo, per le sue caratteristiche è stato paragonato a Emmanuel Adebayor, mentre lo stesso Mateta ha dichiarato di ispirarsi a Zlatan Ibrahimovi?.

Cresciuto nel settore giovanile del Drancy, nel 2014 passa allo Châteauroux. Il 6 gennaio 2016 firma il primo contratto professionistico con il club rossoblù, della durata di tre anni. Il 15 settembre, dopo essersi messo in mostra nella squadra militante in National, viene acquistato per 5 milioni di euro complessivi dall'Olympique Lione, con cui si lega fino al 2021. Debutta in Ligue 1 sei giorni dopo, in occasione della vittoria per 5-1 contro il Montpellier. Dopo aver trascorso il resto della stagione con la seconda squadra, il 29 giugno 2017 viene ceduto in prestito stagionale al Le Havre, disputando un ottimo campionato a livello individuale, con 19 reti complessive segnate.

Il 29 giugno 2018 si trasferisce al Magonza, con cui firma un quinquennale. Il 21 gennaio 2021 viene ceduto in prestito per 18 mesi, con diritto di riscatto, al Crystal Palace.