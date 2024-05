Il Napoli piomba su Mouzakitis: talento classe 2006, ha vinto la Youth League!

Calciomercato, il Napoli piomba su Christos Mouzakitis, talento greco classe 2006 che gioca nelle giovanili dell'Olympiakos!

Napoli su Mouzakitis

Lo rivela Giovanili Napoli, pagina vicina alle sorti della Primavera SSC Napoli: secondo le indiscrezioni riportate, il Napoli starebbe provando ad anticipare le concorrenti per portarlo subito in azzurro! Mouzakitis si è messo in mostra in UEFA Youth League diventando campione con il suo Olympiakos e segnando anche un gol al Milan in finale.

Nella competizione europea ha messo a segno in totale 6 gol e 1 assist in 8 partite. In patria è considerato un astro nascente del calcio e adesso il Napoli starebbe provando ad accaparrarselo prima che il prezzo inizi a lievitare troppo.