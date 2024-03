Gazzetta - Nuovo direttore sportivo del Napoli: 5 nomi in corsa, spunta una clamorosa new entry

Mauro Meluso sarà ancora il DS del Napoli? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha aperto ufficialmente il cosiddetto mercato dei direttori sportivi per la prossima stagione. Secondo il quotidiano, la riconferma di Mauro Meluso in azzurro non è scontata. De Laurentiis starebbe valutando molto attentamente cosa fare con lui nonostante un contratto ancora in vigore per un'altra stagione. Sono tanti i nomi accostati nel frattempo agli azzurri. Tra questi registriamo una new entry.

Chi è il direttore sportivo del Napoli

Secondo la Gazzetta dello Sport ci sono diversi nomi che De Laurentiis starebbe sondando per affidargli il ruolo di direttore sportivo del napoli. Il primo è quello di Frederic Massara che già questa estate circolò in orbita azzurra prima che venisse ufficializzato proprio Meluso. Poi c'è una new entry: si tratta di Tiago Pinto che ha appena lasciato la Roma e secondo Gazzetta potrebbe restare in Italia proprio a Napoli. Poi ci sono altri tre nomi da attenzionare: Tony D'Amico, Sean Sogliano del Verona ed infine Pietro Accardi dell'Empoli. Anche quest'ultimo, così come Massara, era già stato accostato al club di Aurelio De Laurentiis la scorsa estate.