Nuovo centro sportivo Napoli, Il Mattino: squadra a Torre del Greco e uffici a Castellammare! L'idea di ADL

Ultimissime Calcio Napoli, sopralluogo del presidente Aurelio De Laurentiis a Castellammare: Il Mattino oggi in edicola conferma quanto vi abbiamo raccontato ieri in esclusiva per il nuovo possibile centro sportivo.

Centro sportivo Napoli a Castellammare, le ultime

L’idea del patron, infatti, è quella di andar via da Castel Volturno dove è in affitto dal 2006 e trovare un nuovo spazio dove realizzare non solo un centro per gli allenamenti ma anche in generale un hub per uffici della società. Ed è dunque per questo che ha incontrato il prefetto Raffaele Cannizzaro per visitare le ex Terme di Stabia.

Le parti si rivedranno settimana prossima anche se - si legge sul quotidiano - da un primissimo sopralluogo dei tecnici sembrerebbe non esserci lo spazio necessario per un centro sportivo. Così sullo sfondo appare un'altra possibilità: ovvero utilizzare la zona visitata solo per gli uffici e spostare la squadra a Torre del Greco in una vasta zona inutilizzata. Seguirà un nuovo appuntamento con documenti alla mano questa volta.