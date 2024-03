Nuovo allenatore Napoli, Pecchia l'ultima idea di ADL! Benitez fa da sponsor, dipenderà tutto dalla classifica finale in campionato

Ultimissime notizie Napoli - Aggiornamenti molto importanti sul ruolo del prossimo allenatore del Napoli con l'idea Fabio Pecchia per la panchina azzurra. Arrivano novità molto importanti che riguardano la scelta di De Laurentiis.

Nuovo allenatore Napoli: casting partito, idea Pecchia

L’allenatore del Parma entra nel casting per il ruolo di prossimo allenatore del Napoli: Pecchia l'idea di ADL con anche Italiano, Palladino, Farioli e Calzona. La Gazzetta dello Sport parla dei due mesi di lavoro intenso e poi sarà rivoluzione.

Aurelio De Laurentiis studia già il Napoli che verrà, in attesa di capire da che punto si ripartirà. In caso di clamorosa rimonta Champions, infatti, potrebbe essere scontata la conferma di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli. Anche se nella lista dei desideri del presidente azzurro c’è sempre il nome di Antonio Conte al primo posto.

Per il ruolo di direttore sportivo c'è Mauro Pederzoli del Parma. E chissà che il suo nome non possa essere legato anche al possibile nuovo tecnico, visto che anche Fabio Pecchia è entrato nella rosa dei possibili candidati per la panchina azzurra. Benitez potrebbe essere il suo primo sponsor, in caso di consultazione.

Le alternative a Pecchia restano sempre Vincenzo Italiano della Fiorentina, Raffaele Palladino, che sembra aver chiuso il suo ciclo al Monza, così come la candidatura di Francesco Farioli del Nizza.