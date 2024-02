Nuova Champions League, Gazzetta: la qualificazione per le italiane non potrà valere meno di 60 milioni

Napoli Calcio - La nuova Champions League sarà sicuramente molto più ricca. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcuni importanti numeri riguardo il prossimo montepremi messo a disposizione dalla Uefa:

"In attesa delle cifre ufficiali, non si sbaglia a immaginare che la nuova Champions sarà molto più ricca. Il montepremi totale è aumentato del 30%, da 2 a 2,7 miliardi: anche con 4 squadre in più, da 32 a 36, i premi cresceranno. Restano diverse variabili: l’Uefa non ha deciso quanto “valgono” un successo, un passaggio di turno, sollevare la coppa, se tra market pool e ranking storico ora accorpati gli equilibri cambieranno… Presto le risposte, forse al Congresso di Parigi, ma per un’italiana qualificarsi in Champions non può valere meno di 60 milioni".