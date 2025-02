Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli riparte dall’Udinese, domenica sera in uno stadio Maradona sold out per la settima volta in campionato. Quella contro i friulani è la miglior media punti della carriera dell’allenatore salentino (2,67) con squadre incontrate almeno 12 volte in carriera. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport.