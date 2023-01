Formazioni Napoli-Roma, Repubblica: Spalletti ha una tentazione, possibile ruolo a sorpresa per Elmas

Notizie Napoli calcio - Domenica sera allo stadio Maradona andrà in scena Napoli-Roma, gara valida come prima giornata del girone di ritorno: la squadra di Spalletti vuole continuare la fuga in vetta alla classifica e sta preparando al meglio la sfida alla formazione di Mourinho.

Formazioni Napoli-Roma, sorpresa Elmas?

Spalletti potrà contare nuovamente sul recuperato Kvaratskhelia che ieri si è allenato con il resto del gruppo ed in termini di formazioni ha pochi dubbi. Uno di questi, riporta l'edizione odierna di Repubblica, riguarda il tridente offensivo: Politano è favorito ma Elmas è una soluzione intrigante da non sottovalutare. Il macedone è in un grande periodo di forma, quindi la tentazione di schierarlo dall’inizio c’è.