Milan-Napoli, ecco a che ora partiranno gli azzurri da Capodichino

Napoli - Napoli in volo verso Milano per giocare Milan-Napoli del turno in corso di Serie A. Ma a che ora partirà il Napoli da Capodichino per andare a giocare la prossima gara?

Milan-Napoli si avvicina e gli azzurri dopo una settimana tipo di allenamenti a Castel Volturno sono pronti a volare alla volta di Milano per dare il via alla missione San Siro. La squadra di Mazzarri, che oggi non parlerà in conferenza stampa, partirà con un volo charter per il Napoli dall'aeroporto di Capodichino direzione Milano Malpensa alle ore 17.30.