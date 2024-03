Retroscena Juan Jesus: telefonata di solidarietà da Maignan e Vinicius Jr

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela un retroscena su Juan Jesus. Tra i tanti colleghi che hanno subito dato solidarietà al difensore degli azzurri dopo la vicenda Acerbi, ci sono anche Maignan del Milan e Vinicius Jr. del Real Madrid. Entrambi hanno telefonato a Juan Jesus in questi giorni difficili dopo la sentenza di assoluzione per Acerbi.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Juan Jesus è legittimamente avvilito, incavolato e deluso ininterrottamente dal 17 marzo, dalla notte di Inter-Napoli, ma certo non sconfitto. Ha reagito sfoderando la storia di un popolo (e citando il Black Power), riuscendo tra l’altro a non alzare mai i toni: con la sua lettera ha scritto una lezione, non un j’accuse. E se domani riceverà 50.000 abbracci, in privato ha registrato le telefonate di affetto e solidarietà di tanti colleghi che hanno provato lo stesso sapore amaro: da Maignan a Vinicius jr., brasiliano come lui e da troppo tempo vittima in Spagna di un gioco al massacro razzista".