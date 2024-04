"Lento, fulminato, si fa fregare e adios". Mario Rui da dimenticare, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata la prestazione di Mario Rui in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Voti e pagelle Mario Rui Napoli Frosinone

Gazzetta dello Sport 4,5 Si fa crescere davanti Zortea che lo infilza, espulso nel finale in “sacrificio” per fermare Seck.

Corriere dello Sport 4,5 Soulé non è in palla, ma Zortea lo fulmina sul cross del 2-2 e poi di nuovo nell’azione del quasi 3-2 di Seck. Già ammonito per una reazione evitabile, si fa fregare in ripartenza da Seck e adios. Doppio giallo e niente Empoli.

Tuttosport 4.5 Lento su Zortea nell’azione che porta al secondo gol del Frosinone. Rimedia anche un’espulsione.

Il Mattino 4,5 E' sempre fuori posizione, Soulè gli succhia la scia ogni volta che può. Dà l'impressione di fare come Penelope: appena fa una cosa giusta dopo ne fa una che sfascia tutto.