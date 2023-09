L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in vista di Lecce-Napoli di domani allo stadio Via del Mare:

"Oggi è già tempo di rifinitura e partenza in vista di Lecce-Napoli, Garcia vuole continuità dopo la prova contro l’Udinese ma qualche rotazione sarà inevitabile. Raspadori cerca spazio, Cajuste ha ben figurato ma Garcia userà soprattutto i cinque cambi per gestire le energie".