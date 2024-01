Lazio-Napoli: niente conferenza per Mazzarri, la decisione del club

Non parlerà in conferenza stampa prima di Lazio Napoli mister Mazzarri in vista della gara di domenica alle ore 18:00 che giocheranno all'Olimpico gli azzurri. Il Napoli fa sapere che il mister tornerà a parlare domenica prima dell'inizio della partita nelle classiche interviste pre-gara, oltre naturalmente al post-partita.