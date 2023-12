La Salernitana vuole Demme: la risposta del Napoli ai granata

Calciomercato Napoli - Diego Demme certamente è tra i nomi che sono in lista di sbarco dal Napoli. Come si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, sul regista tedesco ci sarebbe il pressing della Salernitana che ha bisogno di un giocatore in quella porzione di campo.

Interesse Demme Salernitana

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport: