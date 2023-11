Kvaratskhelia firmerà presto il rinnovo di contratto con il Napoli: i dettagli

L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta le ultime novità in merito al futuro di Khvicha Kvaratskhelia, vicino a firmare il suo rinnovo contrattuale con il Napoli:

"La notte di Madrid sarà molto importante anche per Khvicha Kvaratskhelia, reduce dalla rete di sabato a Bergamo e dalle prodezze con la maglia della sua Nazionale, che hanno accesso i riflettori in Europa sul re della Georgia. Madrid sarà un’altra vetrina e il Napoli potrà contare pure sulla voglia di rivincita dei suoi big, che in questa stagione sono ancora a secco di gol in Champions League. Intanto Kvara firmerà presto il rinnovo di contratto con il Napoli ed è tornato al top. Next stop fermare il Real".