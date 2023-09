Kvara e Osimhen non sono più gli stessi: dov'è finito il 'vecchio' Napoli?

Dopo la sconfitta interna con la Lazio, arrivata comunque dopo un’ora di buon gioco, gli azzurri riescono a rimediare un pareggio in rimonta nella trasferta al Ferraris contro il Genoa, prima di sette partite in 23 giorni, nella maratona-test significativa in questo inizio di stagione.

Victor Osimhen

Il Napoli pareggia col Genoa

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"E' già tempo di pensare alla prima partita del girone di Champions, in programma mercoledì sera a Braga. Fin troppo facile mettere sotto accusa la difesa, dopo l’addio del gladiatore Kim, ma a Genova si è visto anche come Kvaratskhelia abbia qualche problema in più rispetto alla passata stagione e Osimhen non riesca a essere devastante come siamo stati abituati a vederlo sempre dal rientro in campo dopo l’infortunio dello scorso anno".

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli