Studente di Economia, padre judoka e amore per la bici: storia e curiosità su Kim Min-Jae

Notizie Napoli calcio. Kim Min-Jae è un nuovo giocatore del Napoli. Il centrale coreano è sbarcato a Castel di Sangro dopo le visite mediche effettuate a Villa Stuart ed oggi sarà annunciato ufficialmente dal club di De Laurentiis.

Di Kim Min-Jae ha parlato anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha svelato alcune curiosità sulla vita privata e non solo del neo difensore centrale del Napoli:

Min-jae è nato a Tongyeong, nella provincia di South Gyeongsang, e oltre a essere un perno della Nazionale coreana che andrà al Mondiale è anche l'alfiere di una famiglia di sportivi: il padre è un ex judoka, la madre un'ex atleta, il fratello maggiore Kyung-mi giocava in porta con la Myongji University e lo zio allena. Sposato e padre di un bimbo, ex studente di Economia Aziendale alla Yonsei University, Kim è impegnato nel sociale e ama i tatuaggi: ha un enorme "Carpe Diem" sul petto e una sorta di affresco religioso sulla schiena, un omaggio alla cristianità. Parla solo coreano, ora dovrà fare una full immersione almeno nell’inglese. Adora andare in bici e a Napoli potrebbe trovare qualche consiglio utile: Fabio Cannavaro è uno che in sella va forte. E in difesa era un fenomeno.