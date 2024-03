Juan Jesus, ADL infuriato: prepara una maglia speciale contro l'Atalanta

Napoli - Il presidente Aurelio De Laurentiis infuriato per quanto accaduto sul caso Acerbi-Juan Jesus. Secondo Il Mattino il numero uno del Napoli non ha preso bene ed è rimasto contrariato per la decisione del Giudice Sportivo. Adesso ADL prepara col Napoli una maglia con una scritta speciale per la partita contro l'Atalanta per mostrare vicinanza al proprio tesserato. Infatti, come rivela Il Mattino, non è escluso che contro l'Atalanta venga indossata una maglia con la scritta #Io sto con JJ.