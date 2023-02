Infortunio Raspadori: la reazione a caldo dell'attaccante

Calcio Napoli - L'umore di Giacomo Raspadori non era dei migliori ieri. L'infortunio di natura muscolare lo terrà fuori almeno per le prossime due gare in attesa di avere una diagnosi più precisa. Il Corriere dello Sport racconta la reazione di Jack quando ha capito che il problema era abbastanza serio da compromettere la sua presenza tra i convocati a stretto giro.

Infortunio Raspadori

Come si legge sul Corriere dello Sport questa mattina, l'umore di Giacomo Raspadori ieri a Castel Volturno era nero: