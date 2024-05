Infortunio Kvaratskhelia, le ultime in vista del Bologna: novità per Raspadori e Zielinski

Notizie Napoli calcio. Arrivano importanti aggiornamenti sull'infermeria del Napoli, con Calzona che potrebbe recuperare qualche pedina in vista della gara contro il Bologna.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport in vista di Napoli-Bologna:

L’attaccante di Calzona “corre” verso il recupero, spera di farcela per la gara di sabato contro il Bologna. Oltre a Kvaratskhelia, infatti, continuano a lavorare a parte Dendoncker e Raspadori che, insieme con il georgiano, hanno svolto personalizzato in campo. Era in palestra, invece, Zielinski, per cui la tabella di recupero è già chiara: il centrocampista polacco, dopo la lesione al polpaccio sinistro, conta di rientrare per l’ultima col Lecce prima dei definitivi saluti. Raspadori, che ha rimediato nei giorni scorsi un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, vorrebbe farcela per sabato, da bolognese doc, ma è più probabile che possa tornare per la gara successiva contro la Fiorentina.