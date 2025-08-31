Ieri da Conte è arrivato un gesto verso De Bruyne, più che uno sgarbo è un segnale per il futuro

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, commenta così sul quotidiano odierno:

"Conte decide di presentarsi nel suo ineludibile ruolo di allenatore decisionista. Slega dalla panchina il 21enne Giuseppe Ambrosino,napoletanino di Procida. Non si ferma, fa cenno anche a De Bruyne di riposare, più che uno sgarbo è un segnale. Gioca chi può, chi è utile, chi è fresco e combattivo. Il titolato belga non lo è in questa autunnale serata di perfido ponente, molto lo hanno limitato a turno Zappa e Mina"