Rinnovo Anguissa, Il Mattino: Manna-ADL pronti al prolungamento, ecco quando se ne parlerà

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta della voglia di rinnovo per Frank Anguissa:

"Conte gli aveva chiesto di dare una mano lo scorso anno. Il Napoli che non aveva troppi gol nei piedi aveva bisogno di tutti. Anche e soprattutto di Frank. Che, in proprio, ha lasciato alla squadra 6 gol. E un altro lo ha già aggiunto ieri serra, spiegando al Maradona perché per il club lui non si muove. Due mesi fa è stata attivata l'opzione di rinnovo automatico del contratto che lo lega all'azzurro, ma non basta. Da settimane, infatti, gli azzurri vorebbero intavolare il discorso per prolungare e spostare ancora più in là la scadenza. Se ne parlerà, soprattutto da dopodomani con il mercato chiuso".