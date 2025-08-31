Rinnovo Anguissa, Il Mattino: Manna-ADL pronti al prolungamento, ecco quando se ne parlerà

Calcio Mercato  
Rinnovo Anguissa, Il Mattino: Manna-ADL pronti al prolungamento, ecco quando se ne parlerà

Calciomercato Napoli, si parlerà a chiusura del mercato anche del rinnovo Anguissa: c'è la volontà di prolungare

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta della voglia di rinnovo per Frank Anguissa:

"Conte gli aveva chiesto di dare una mano lo scorso anno. Il Napoli che non aveva troppi gol nei piedi aveva bisogno di tutti. Anche e soprattutto di Frank. Che, in proprio, ha lasciato alla squadra 6 gol. E un altro lo ha già aggiunto ieri serra, spiegando al Maradona perché per il club lui non si muove. Due mesi fa è stata attivata l'opzione di rinnovo automatico del contratto che lo lega all'azzurro, ma non basta. Da settimane, infatti, gli azzurri vorebbero intavolare il discorso per prolungare e spostare ancora più in là la scadenza. Se ne parlerà, soprattutto da dopodomani con il mercato chiuso".

Esultanza Anguissa in Napoli-Cagliari
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo MilanMilanECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 10º

    logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top