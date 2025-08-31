Ecco qual è il messaggio più bello per Conte dopo Napoli-Cagliari 1-0

Ultime notizie SSC Napoli - È stato un Napoli lento, senza strappi e con pochi guizzi, monotono nella costruzione. Però volenteroso e insistente nella ricerca della giocata decisiva: questo è il messaggio più bello per Antonio Conte. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Il Napoli non ha la pancia piena, sa confrontarsi con le sue improvvise debolezze e cerca comunque la chiave per vincere. Ma una squadra forte è soprattutto consapevole e questa consapevolezza il Napoli l’ha messa sul prato del Maradona. Per certi versi è sembrato di vedere il Napoli impantanato degli ultimi scorci della scorsa stagione: cross di qua, lanci di là, nulla di pericoloso o di concreto”