Ecco qual è il messaggio più bello per Conte dopo Napoli-Cagliari 1-0

Rassegna Stampa  
Ultime notizie SSC Napoli - È stato un Napoli lento, senza strappi e con pochi guizzi, monotono nella costruzione. Però volenteroso e insistente nella ricerca della giocata decisiva: questo è il messaggio più bello per Antonio Conte. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Il Napoli non ha la pancia piena, sa confrontarsi con le sue improvvise debolezze e cerca comunque la chiave per vincere. Ma una squadra forte è soprattutto consapevole e questa consapevolezza il Napoli l’ha messa sul prato del Maradona. Per certi versi è sembrato di vedere il Napoli impantanato degli ultimi scorci della scorsa stagione: cross di qua, lanci di là, nulla di pericoloso o di concreto”

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo MilanMilanECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 10º

    logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
