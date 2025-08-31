Rasmus Hojlund a Villa Stuart: primi scatti e sorrisi coi tifosi del Napoli | FOTO CN24

Calciomercato SSC Napoli, Rasmus Hojlund sta svolgendo le visite mediche: ecco una foto con un tifoso azzurro
Calciomercato Napoli - Prime foto coi tifosi del Napoli, per Rasmus Hojlund a Villa Stuart per le visite mediche con gli azzurri. Ecco lo scatto col tifoso Alberto, noto per essere un fedelissimo alla clinica, pronto ad accogliere tutti i nuovi acquisti con un sorriso:
