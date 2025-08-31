Condò duro: "De Bruyne cammina in campo, poca roba e in calo fisico! Cambi tardivi di Conte"

Ultime notizie SSC Napoli - Nell'editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista Paolo Condò ha così commentato il debutto al Maradona del Napoli di Conte e di Kevin De Bruyne:

"Se è vero che dopo una certa età non tutti i risvegli sono uguali, pure i passaggi a vuoto dei calciatori ultratrentenni arrivano senza preavviso. Attesissimo al debutto al Maradona, Kevin De Bruyne ha camminato per il campo provando a rendersi utile con qualche tocco sapiente, ma davvero poca roba. Il problema è che il suo calo fisico ha contagiato il resto del Napoli, sigillato da un Cagliari ovviamente difensivo, ma assai ben sparpagliato per il campo. Conte ha vinto con i cambi, peraltro tardivi, che hanno immesso l’energia necessaria a un recupero d’assalto, culminato nella deviazione salvifica di Anguissa. Due punti più che guadagnati per restare a fianco della Roma, che a Pisa ha rischiato all’inizio ma alla lunga ha dominato: decisivo un altro ultratrentenne, Paulo Dybala, che frequenta da tempo il nostro fuso orario e sa come incidere. Il gol è di Soulé, e questa è una bella storia argentina di vecchi e giovani, la leadership di Koné, e meno male che non l’hanno venduto".