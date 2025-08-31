Conte non avrà a disposizione Hojlund per dieci giorni! Cerchiata la data del suo arrivo a Napoli

Calcio Mercato  
Conte non avrà a disposizione Hojlund per dieci giorni! Cerchiata la data del suo arrivo a Napoli

Calciomercato SSC Napoli - Rasmus Hojlund firmerà il contratto che lo legherà al Napoli e partirà per la Danimarca per rispondere alla convocazione del ct Riemer, in vista delle gare di qualificazione mondiale contro Scozia (venerdì 5) e Grecia (lunedì 8). Ne parla il Corriere dello Sport.

“Da queste parti si vedrà soltanto dopo gli impegni con la nazionale. Con Rasmus cresce e migliora il livello della squadra e dell'attacco. Conte lo avrà a disposizione tra il 9 e il 10 settembre, alla vigilia della trasferta con la Fiorentina. Esordio al Maradona il 21 settembre contro il Pisa”

